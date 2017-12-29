В МИД предупредили о готовности США силой «додавить» КНДР до начала переговоров

США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

Бурмистров рассказал, что в ходе поездки в США он «сверил часы» с американскими коллегами по вопросу урегулирования северокорейской проблемы.

«На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Напомним, ранее Кремль назвал условие посредничества Москвы между Пхеньяном и Вашингтоном.