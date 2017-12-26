Кремль назвал условие посредничества Москвы между Пхеньяном и Вашингтоном

Россия может стать посредником между Пхеньяном и Вашингтоном и лишь при необходимости и желании сторон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно – для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы все-таки открыть путь для деэскалации напряженности», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее КНДР обещала заставить Вашингтон пожалеть о стратегии США по нацбезопасности.