Россия помогла провести гуманитарную эвакуацию из Восточной Гуты

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии помогли вывезти 111 человек из Восточной Гуты в ходе первой гуманитарной эвакуации из подконтрольных оппозиции районов.

В числе эвакуированных 29 тяжело больных, сопровождающие их лица, а также 31 заложник, передает ТАСС.

Третий этап и последний гуманитарной акции завершился в ночь с 28 на 29 декабря. Международный комитет Красного Креста (МККК) и Сирийский арабский Красный Полумесяц (САКП) вывезли больных и заложников под прикрытием сирийской армии и российских военных на территорию, контролируемую правительственными войсками.

Путь конвоя пролегал через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин, контролируемый российской военной полицией. Вывезенные из Восточной Гуты сирийцы доставлены в больницы Дамаска.



Напомним, президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии.