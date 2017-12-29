Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного процесса

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс и направленный на совершенствование бюджетного процесса.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает утверждение кабмином предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъекта России из федерального бюджета по регионам в целях установления единых подходов к предоставлению субсидий. Установление в отношении отдельных субсидий иного предельного уровня не допускается, за исключением трех случаев.

Закон также предполагает не единовременное включение в объем госдолга страны всей суммы гарантий, а последовательное, по мере фактического возникновения обеспечиваемых ими обязательств, и отражение в составе госдолга обязательств по госгарантиям в сумме, равной фактически имеющихся у принципалов обязательств, обеспеченных гарантиями, передает РИА «Новости».

Помимо этого, предусматривается распределение в равной пропорции (50% на 50%) поступлений по акцизу на средние дистилляты между федеральным и региональными бюджетами. Ранее все поступления по этому акцизу шли в бюджеты субъектов, а изменение пропорции связано с тем, что ранее был принят закон о расширении понятия средних дистиллятов.