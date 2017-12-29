Трамп пошутил про глобальное потепление на фоне холодов в США

Президент США Дональд Трамп на фоне установившихся на востоке страны морозов с иронией вспомнил о глобальном потеплении.

«На востоке (США) это, может быть, самая холодная новогодняя ночь в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, для защиты от которого наша страна, а не другие страны, собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» – написал Трамп в Twitter.

При этом, как сообщает РИА «Новости», на этой неделе глава американского государства находится в резиденции в штате Флорида, где температура составляет около +25 градусов Цельсия.

Накануне национальная метеорологическая служба Нью-Йорка предупредила горожан о морозах до -6 градусов, посоветовав не оставлять открытым ни один участок тела при выходе на улицу.

В конце декабря на востоке США установились морозы, а также выпал снег. В новогоднюю ночь метеорологи прогнозируют в Вашингтоне температуру в -13 градусов Цельсия, но это не является температурным рекордом: он был установлен в Вашингтоне в 1899 году, тогда столбик термометра опускался до отметки в -26 градусов Цельсия.