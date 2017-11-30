Ростовская таксистка вернула пассажирам забытые в салоне 4 млн рублей

Таксистка из Ростова-на-Дону вернула клиентам сверток с 4 млн рублей, который они забыли в салоне ее машины.

Жительница Ростова-на-Дону Оксана Милованова, работающая таксисткой, перевозила мужчину и женщину, торопившихся на автовокзал. После того, как Милованова довезла пассажиров до места назначения, она отправилась на автомойку, сообщает 161.ru.

Когда женщина стала забирать из машины вещи, чтобы помыть салон, она наткнулась на черный пакет, про который первоначально подумала, что это оставленный пассажирами мусор.

Но, развернув пакет и разорвав несколько слоев газеты под ним, ростовчанка нашла пачки с купюрами в 5 тыс. рублей.

После этого Милованова связалась с диспетчером и с его помощью смогла дозвониться до клиентов, которые еще не успели покинуть Ростов-на-Дону с автовокзала. До того, как им позвонила таксистка, пара не заметила пропажи денег. При этом пассажиры не стали материально благодарить Милованову за возвращенные деньги, ограничившись обычным «спасибо».

Как считает ростовская таксистка, ее поступок не является чем-то из ряда вон выходящим. Она полагает, что «чужие деньги до добра не доведут».