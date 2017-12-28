ЦИК предостерег кандидатов от желания собрать подписи избирателей за деньги

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о поступающих кандидатам в президенты предложениях от фирм за 1 млн рублей оформить листы с подписями избирателей.

«По нашим данным, кандидатам, которые выдвигаются партиями или в порядке самовыдвижения, поступают звонки от неких фирм с предложениями за сумму миллион рублей подготовить подписные листы с подписями избирателей», - сказала она, передает ТАСС.

В связи с эти ЦИК предостерегает кандидатов от подделки подписей, напомная, что за это грозит уголовное наказание. «Есть статья УК, это статья 142, часть 2, которая предполагает за подделку подписей избирателей наказание на срок до 3 лет. Мы бы хотели, чтобы к наличию этой статьи относились достаточно внимательно и правильно её интерпретировали», – заявил зампред российского ЦИК Николай Булаев.

Памфилова также отметила, что ЦИК к четвергу получил уведомления по выдвижению кандидатов в президенты от 21 партии и 30 самовыдвиженцев.

При этом кандидаты в президенты от пяти партий уже открыли свои избирательные счета, могут формировать фонд своих кампаний и вести полноценную агитацию, за исключением агитации в СМИ, для которой предусмотрен определенный период, передает РИА «Новости».

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.