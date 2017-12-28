В Петербурге задержали соучастницу нападения на водителя автобуса с детьми

Правоохранители задержали соучастницу нападения на водителя детского автобуса в Петербурге, сообщил в городском СУ СК.

В релизе ведомства отмечается, что в ночь на 28 декабря сотрудники полиции и Росгвардии задержали соучастницу Ализаде Мустафаева, подозреваемого в нападении на водителя школьного автобуса, Зульфию Саидмуратову.

«В настоящее время Мустафаеву предъявлено обвинение, также решается вопрос об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения и предъявлении обвинения Саидмуратовой. Соучастники преступления дают признательные показания», – следует из сообщения СК.

Накануне полиция Петербурга задержала Ализаде Мустафаева, подозреваемого в нападении с ножом на водителя школьного автобуса, произошедшего 25 декбря. После нападения водителя госпитализировали с травмами и ножевыми ранениями. СК завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство».