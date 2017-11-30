Опубликован рейтинг восхищения американцев

Экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон в 2017 году остаются лидерами рейтинга восхищения среди американцев, свидетельствуют данные социологического опроса компании Gallup.

По данным исследования, 17% опрошенных американцев заявили о том, что среди мужчин больше других восхищаются Обамой, среди женщин лидером стала Хиллари Клинтон (9%), передает РИА «Новости».

Второе место заняли Дональд Трамп (14%) и Мишель Обама (7%).

Замкнули тройку лидеров папа римский Франциск (3%) и популярная телеведущая Опра Уинфри (4%).

Социологи отметили, что рейтинги Обамы и Трампа по сравнению с прошлым годом упали, причем у экс-президента сразу на 5%.

Среди других мужчин опрошенные американцы в рейтинге восхищения упоминали популярного в США 99-летнего пастора Билли Грэма, сенаторов Джона Маккейна и Берни Сандерса, предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Билла Гейтса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, далай-ламу и вице-президента США Майка Пенса.



Среди восхищавших американцев женщин были отмечены Элизабет Уоррен, канцлер ФРГ Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета II, Кондолиза Райс, Меланья Трамп, постпред США при ООН Никки Хейли и певица Бейонсе.



При этом 25% американцев вообще никем не восхищаются.

Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах. Опрос проводился с 4 по 11 декабря во всех штатах, участие в нем приняли 1 тыс. 49 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 4%.

Напомним, президент США Дональд Трамп побил ранее установленный антирекорд в рейтинге популярности, который составил лишь 32%.