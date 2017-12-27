Норвежские дипломаты посетили в «Лефортово» подозреваемого в шпионаже Берга

Представители посольства Норвегии в Москве посетили подозреваемого в шпионаже норвежца Фруде Берга, который находится в СИЗО «Лефортово», сообщила представительница пресс-службы МИД Норвегии Гури Сульберг.

Она сообщила, что дипломаты беседовали с Бергом «чуть более часа». По словам Сульберг, Осло пока не располагает детальной информацией о причинах задержания. Норвегия намерена продолжать диалог с Москвой.

Берг сообщил, что к нему хорошо относятся в СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.