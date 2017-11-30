Действия антисемитов в Одессе обеспокоили Израиль

МИД Израиля прокомментировал появление антисемитских граффити на еврейских зданиях в Одессе.

«Злобные» надписи появились во вторник, сообщается на сайте министерства.

Израиль «серьезно обеспокоен проявлениями антисемитизма». Израильский МИД ждет от Киева решительных мер по борьбе с подобными явлениями, а также «привлечения виновных к ответственности».

Напомним, СМИ сообщали, что вандалы осквернили здания Музея холокоста и бывшей синагоги.

За 2017 год на Украине произошла целая серия актов вандализма в отношении зданий и памятников, так или иначе связанных с еврейской диаспорой. Так, например, неизвестные повредили памятники на еврейском кладбище в Одессе, в Киеве был осквернен памятник жертвам Холокоста, а во Львове вандалы забросали синагогу «коктейлями Молотова». Однако публичной реакции Израиля на это не последовало.

Отсутствие реакции Израиля на проявления антисемитизма на Украине уже вызывало вопросы у СМИ. В декабре источник РИА «Новости» в израильском МИДе утверждал, что Израиль регулярно выражает Киеву свою обеспокоенность, но не всегда делает это публично. Теперь же израильские власти открыто обратили внимание украинской стороны на проблему антисемитизма.

При этом в публичной плоскости Израиль выражал недовольство попытками Киева переписать историю и выгородить украинских пособников нацистской Германии.