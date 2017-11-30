Появились подробности о новом российском реактивном беспилотнике

Главным достоинством нового перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который создается в рамках Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы, станет защищенность систем управления и надежность каналов связи.

Конструкторское бюро им. Симонова работает над контрактом Минобороны и создает перспективный высокоскоростной БПЛА самолетного типа, сообщает RT со ссылкой на источника в ОПК России. Сообщается, что крейсерская скорость нового беспилотника с турбореактивным двигателем – от 750 до 950 км/ч, масса – от 4 до 5 тонн.

Отмечено, что главным преимуществом реактивного БПЛА станет защищенность систем управления и надежность каналов связи.

«Любая беспилотная авиационная техника, особенно такого типа, должна иметь автономные системы управления для стабильной работы. Это требует серьезных методов защиты и использования каналов связи, устойчивых к глушению», – подчеркнул источник.

Эксперты сообщают, что БПЛА можно интегрировать в единую сеть обмена данными, позволяющую пилотам авиации в режиме реального времени использовать данные с беспилотного разведчика.

Источник также сообщил, что работы над тестированием систем управления беспилотника, способного без перерыва проводить разведку в течение 48 часов, находятся на стадии завершения.

Сообщается, что дальность полета беспилотника может составить до 10 тыс. км, что превышает характеристики зарубежных БПЛА.

Согласно официальным данным, эксперты уверены, что по основным характеристикам, таким как боевой радиус и максимальная скорость полета, реактивный беспилотник может приблизиться к истребителям четвертого поколения и дозвуковым штурмовикам. Сообщается, что это будет «классический» БПЛА с композитным корпусом и пониженной радиолокационной заметностью.

Напомним, о планах Минобороны по созданию высокоскоростных беспилотников стало известно во вторник.