В России запланировали создать высокоскоростной беспилотник

Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова получило контракт от Минобороны на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках проекта предполагается создание тяжелого БЛА массой порядка 4 – 5 тонн, который будет летать со скоростью 750 – 950 километров в час. Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим скорости полета вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса», - передает РИА «Новости» слова источника.

Он рассказал также, что контракт ОКБ им. Симонова получило в результате победы в конкурсе, в котором участвовали также ОКБ им. Яковлева, КБ Туполева и «Кронштадт».

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе тяжелые разведывательно-ударные, проходят летные испытания, которые завершатся через несколько лет.