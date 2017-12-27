СМИ: Снайпер ВСУ застрелил ополченца ДНР с позывным Бэн

Украинские СМИ сообщили о гибели в Донбассе ополченца Романа Бондарца, известного под позывным Бэн.

По данным СМИ, Бондарец был застрелен снайпером ВСУ, передает Рен-ТВ.

Бондарец родился в Авдеевке. После госпереворота на Украине он вошел в ополчение ДНР.

Друзья и знакомые выражают соболезнования на странице Бондарца во «ВКонтакте». Официального подтверждения смерти ополченца пока не поступало.

Напомним, в апреле 2017 года в Донбассе погиб актер Эркин Исманов, воевавший в рядах донецкого ополчения.