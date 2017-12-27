СМИ: Ученые пожаловались Путину на реформу РАН

Группа из 400 ученых направила президенту Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловалась на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии», а также заявила, что «стиль и методы работы ФАНО» мешают научной деятельности.

Директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин рассказал, что обращение к президенту вызвано «недовольством ходом реформы РАН, которое разделяет подавляющее большинство академического корпуса». Он напомнил, что реформа началась еще в 2013 году, и теперь определенно заметно, что «у этого шага в основном негативные последствия», пишет «Коммерсант».

Другим поводом для письма стало то, что осенью в академии обновилось руководство. «Мы дождались, пока пройдет 100 дней, президент и президиум войдут в курс дела»,– добавил он.

Из письма следует, что из-за реформы в стране «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», в рамках которой ученым пытаются навязать «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений». По словам авторов, большинство проблем взаимодействия институтов и ФАНО возникает именно из-за «неадекватного юридического статуса научных институтов и самой академии». Ученые просят президента проявить «политическую волю» и сменить юридический статус РАН, вернув ей при этом научные институты, которые в настоящее время подчиняются ФАНО.

«Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой», – предупреждают авторы письма.

Документ подписали более 400 академиков, членов-корреспондентов и ученых не из системы РАН. Незадолго до смерти подпись под обращением поставил и лингвист академик Андрей Зализняк.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что «у власти есть понимание этой проблемы», однако простого решения пока не существует. «Для академии нужно найти подходящую юридическую форму. Мы не можем и не хотим быть министерством или другим федеральным органом исполнительной власти – там жесткая вертикаль, назначение руководства и так далее. Нам нужно остаться самоуправляемой организацией, основанной на выборности, но с правом законодательной инициативы. Подходящей юридической формы в стране просто нет», – пояснил президент РАН.

Напомним, в 2013 году прежний глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов инициировал реформу РАН. В ходе реформы к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук, а научные институты переданы под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО). При этом был введен мораторий на операции с имуществом РАН.