Американские мегаполисы подали в суд на Пентагон

В федеральный суд штата Вирджиния поступил иск в отношении министерства обороны США, истцом выступили три крупных американских города – Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия, сообщает новостной портал UPI.

Претензии городов связаны с тем, что многих военнослужащих, которым было запрещено владеть оружием, не внесли в национальную систему проверок ФБР, передает РИА «Новости».

По данным издания, в результате этой ошибки со стороны Пентагона бывший военнослужащий ВВС смог купить мощную винтовку и застрелить 26 человек в техасской церкви.

О недосмотре американского военного ведомства в конце ноября писала газета The New York Times.

Напомним, инцидент произошел 5 ноября. Девин Келли открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви. После автомобильной погони и перестрелки с местным жителем он покончил с собой.

Следователи установили, что Келли купил полуавтоматическую винтовку Ruger AR-556 в апреле 2016 года в Техасе. К тому моменту он с порицанием был уволен из ВВС США и отдан под трибунал из-за насилия над женой и пасынком.