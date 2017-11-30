Названа причина распада группы «Грибы»

Украинская музыкальная группа «Грибы», известная по композиции «Между нами тает лед», прекращает концертную деятельность из-за решения солиста Юрия Бардаша.

Как сообщает «Вести-Украина», Бардаш собирается заняться продвижением нового проекта «Бадминтон», в рамках которого музыкант уже выпустил первые треки.

Последнее выступление группы «Грибы» состоится 31 декабря.

Коллектив получил известность благодаря клипу «Между нами тает лед», набравшему на YouTube более 148,5 млн просмотров. Он обогнал по популярности клипы всех российских звезд, отмечает издание.