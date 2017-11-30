Назван лучший футболист России 2017 года

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».

В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб, которые могли назвать фамилии троих игроков, выступающих в РФПЛ, либо россиян, играющих за рубежом, передает ТАСС.

За каждое первое место начислялось три очка, за второе – два, за третье – одно.

В итоге Промес набрал 419 очков, опередив капитана красно-белых Дениса Глушакова (277). Замкнул тройку форвард «Краснодара» Федор Смолов (254). Всего респонденты упомянули в своих анкетах 42 футболистов.



В 2017 году Промес вместе со «Спартаком» стал чемпионом России. Красно-белые выиграли национальный чемпионат впервые за 16 лет. Голландский полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 12 голов в 26 матчах сезона-2016/17.

Напомним, в 2017 году «Спартак» стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет.

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