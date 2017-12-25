Путин призвал проверить ряд компаний на вовлеченность в политику

Президент России Владимир Путин призвал пристально посмотреть на вовлеченность в политическую работу ряда компаний в Сети, особенно в предвыборный период.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что с иностранным вмешательством в российские выборы Центризбирком сталкивался с 2016 года, когда был собран новый его состав. Причем выражалось это зачастую в распространении ложной информации.