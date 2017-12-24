Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в российские выборы

ЦИК России сталкивался с иностранным вмешательством в российские выборы с 2016 года, выражалось это в том числе в распространении ложной информации об их результатах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Конечно», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире НТВ. «С первого дня, когда новый состав ЦИКа заработал, с апреля 2016 года этот процесс идет постоянно. У нас есть опыт определенного вмешательства, влияния с разных сторон», – передает ее слова ТАСС.

Памфилова пояснила, что вмешательство бывает самым разнообразным. В частности, речь идет об интерпретации каких-либо ситуаций не в таком виде, в каком они действительно происходили, а затем на основании этого «создается мощный информационный мусор», направленный на то, чтобы показать якобы «нечестность выборов».

Отметила она также, что у ЦИК были проблемы и с международными наблюдателями на выборах в России.

«И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов», – сказала она.

По словам Памфиловой, некоторых таких наблюдателей приходилось предупреждать.