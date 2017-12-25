Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами

На встрече с руководством Госдумы и Совфеда президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не ограничивает в контактах с кем бы то ни было и открыта к сотрудничеству со всеми странами.

По словам Путина, Совфед и Госдума проводят большую международную деятельность, это, отметил он, «сродни народной дипломатии», передает РИА «Новости».

«Важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, тем не менее, эти контакты продолжаются. Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия открыта и готова к таким контактам и намерена работать с теми коллегами, кто хочет сотрудничать с Москвой.

В воскресенье пресс-служба Кремля анонсировала традиционную встречу Путина с руководством Совфеда и Госдумы и профильных комитетов двух палат парламента.