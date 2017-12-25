Путин выразил соболезнования семье лингвиста Зализняка

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье лингвиста Андрея Зализняка, который скончался на выходных.

«Не стало Андрея Анатольевича Зализняка – выдающегося ученого-филолога, талантливого, преданного своему призванию человека. Андрей Анатольевич многое сделал для развития отечественной школы языкознания и укрепления ее международного авторитета, внес огромный личный вклад в исследование уникальных памятников древнерусской письменности, в сбережение нашего историко-культурного наследия», – приводит сайт Кремля слова президента.

Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Зализняка.

Напомним, в воскресенье на 83-м году жизни умер лингвист, академик РАН Андрей Зализняк.