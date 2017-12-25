Путин отвел местным органам власти ключевую роль в решении проблем людей

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам VI съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» заявил, что именно местные власти играют ключевую роль в решении важнейших проблем людей.

«Подчеркну, развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что среди таких проблем – совершенствование социальной инфраструктуры, обеспечение порядка в ЖКХ и обустройство территорий. Путин призвал активнее привлекать к такой работе граждан – в первую очередь, молодежь, а также поощрять общественные инициативы.

«Всероссийский Совет местного самоуправления» он назвал авторитетной организацией, объединяющей глав муниципальных образований, депутатов, представителей экспертного сообщества, которая ежегодно только укрепляет свой потенциал, действуя сейчас практически во всех регионах России.

«Уверен, что съезд пройдет успешно, а его рекомендации обязательно будут воплощены в реальные дела и начинания», – заключил Путин.