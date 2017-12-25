В Подмосковье загорелась газовая заправка

В Раменском районе Московской области горит частная газозаправочная станция, расположенная в районе федеральной автотрассы «Урал», сообщили в экстренных служба региона.

Отмечается, что на 65-м километре трассы М-5 «Урал» загорелась насосная установка по перекачке газа на частной газозаправочной станции, передает ТАСС.

Собеседник агентства сообщает, что происходит факельное горение с высотой факела в 10 метров.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте ЧП работают пожарные и спасатели.