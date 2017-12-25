Автомобиль въехал в здание штаба СДПГ в Берлине

Мужчина на автомобиле въехал в здание штаба Социал-демократической партии Германии в Берлине, полиция не расценила инцидент как теракт.

«Около полуночи мужчина на машине въехал в здание штаб-квартиры партии СДПГ в районе Кройцберг. Кроме самого водителя никто не пострадал», – сообщила полиция Берлина в Twitter.

Полиция не уточнила тяжесть и характер полученных мужчиной травм. По предварительным данным расследования, это не было попыткой теракта.

Напомним, ранее СМИ сообщили о предотвращении теракта у посольства России в Берлине.