В США четыре человека погибли при крушении самолета

В аэропорту Бартау штата Флорида разбился двухмоторный самолет, погибли четыре человека, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.

Самолет потерпел крушение утром в воскресенье по местному времени в конце взлетно-посадочной полосы. Причина пока не известна, но синоптики отмечают, что в районе аэропорта фиксировался сильнейший туман с нулевой видимостью, передает РИА «Новости».