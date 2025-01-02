ВС России в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием

Стало известно о более 1,5 тыс ударов ВС РФ высокоточным оружием по Украине в 2024 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, российские войска в 2024 году нанесли свыше 1,5 тыс. групповых ударов по различным военным объектам на Украине. Это оружие использовалось для поражения пунктов дислокации ВСУ и наемников, объектов военно-промышленного комплекса и энергетики, а также военных эшелонов.

По данным российских военных, большинство ударов были направлены на уничтожение инфраструктуры, поддерживающей украинские вооруженные силы. Также было зафиксировано не менее пяти массированных атак, в которых использовались как высокоточное оружие, так и ударные беспилотники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ и площадке запуска беспилотников, ранее они уже атаковали украинский аэродром и склад горюче-смазочных материалов, а также за неделю совершили 37 групповых ударов высокоточным оружием.