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    2 января 2025, 08:00 • Общество

    ВС России в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием

    Стало известно о более 1,5 тыс ударов ВС РФ высокоточным оружием по Украине в 2024 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году российские войска нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине, включая пункты дислокации ВСУ и объекты военно-промышленного комплекса.

    Как сообщает ТАСС, российские войска в 2024 году нанесли свыше 1,5 тыс. групповых ударов по различным военным объектам на Украине. Это оружие использовалось для поражения пунктов дислокации ВСУ и наемников, объектов военно-промышленного комплекса и энергетики, а также военных эшелонов.

    По данным российских военных, большинство ударов были направлены на уничтожение инфраструктуры, поддерживающей украинские вооруженные силы. Также было зафиксировано не менее пяти массированных атак, в которых использовались как высокоточное оружие, так и ударные беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ и площадке запуска беспилотников, ранее они уже атаковали украинский аэродром и склад горюче-смазочных материалов, а также за неделю совершили 37 групповых ударов высокоточным оружием.

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