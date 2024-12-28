Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удар по украинскому военному аэродрому и складу горюче-смазочных материалов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Также поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах.

Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 104 беспилотника самолетного типа, 57 из них – вне зоны специальной военной операции.

Всего за все время операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, более 38 тыс. беспилотников и значительное количество другой военной техники.

На Харьковском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ, украинская сторона потеряла 80 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

Группировка «Запад» в районе Западного и ряда других населенных пунктов региона отразили две контратаки ВСУ. В зоне ответственности этой группировки украинская армия за сутки потеряла свыше 440 военнослужащих и разнообразное вооружение.

В зоне ответственности группировок «Юг» и «Центр» в ДНР и Харьковской области ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, несколько танков, бронетранспортеров и тяжелую артиллерию.

В зоне ответственности группировок «Восток» и «Днепр» украинская сторона потеряла до 240 военнослужащих и несколько единиц военной техники.

В пятницу Минобороны сообщало, что с 21 по 27 декабря ВС России нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины.