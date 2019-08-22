Суд отказался продлить арест миллионов по делу экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы не стал продлевать арест, наложенный на деньги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

«Таким образом, суд фактически отменил арест этих денежных средств», – сообщил адвокат бывшего чиновника Сергей Дрозда «Интерфаксу».

Отмечается, что судья отказала в ходатайстве следователя СК России о продлении срока ареста, наложенного на лицевой счет сына Абызова в сумме 30 млн рублей, на депозитные счета ООО «Ру-ком» на общую сумму 25 млн рублей и на счета компаний Besta Holdings Limited и Kullen Holding Limited в сумме 171,5 тыс. и 184 тыс. рублей.

Кроме того, суд отказался продлить арест более 10 млн евро, находящихся на счетах, которые принадлежат компании Lisento Investments Ltd, также из-под ареста фактически освобождены более 92 тыс. евро и 114 тыс. рублей на счетах компании Vantroso Trading Ltd.

Суд объяснил, что данное решение было принято в соответствии с тем, что Абызова обвиняют в хищении имущества с ущербом в 4 млрд рублей. Поэтому, согласно закону, сумма арестованного имущества не должна превышать максимальный размер штрафа и должна быть соразмерна причиненному ущербу.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.

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