Хорватия – это балканская Польша

Одним из наиболее близких союзников Украины за последние полтора года показала себя Хорватия. Достаточно сказать, что Минобороны России недавно сообщило о сотнях наёмников из этой страны, воюющих в рядах ВСУ. Получается, что в пересчёте на душу населения хорваты помогают украинским властям даже больше, чем опережающие их в абсолютных цифрах Польша или Румыния. Разве что помощь от Грузии и стран Прибалтики ещё более значительная. И, может быть, от полупризнанного албанского Косово.

Тут можно вспомнить, что в период с 2014 до 2022 года киевские власти всё мечтали повторить в Донбассе «хорватский сценарий», имея в виду уничтожение армией Хорватии Сербской Краины при помощи НАТО в 1995 году. Ещё до начала СВО хорватский премьер Андрей Пленкович приступил к вооружению Украины и «обмену опытом». К началу СВО в зону её проведения уже стянулись сотни хорватов. В наши дни именно Хорватия предложила свои порты для вывоза украинского зерна. Словом, перед нами – едва ли не самый верный союзник Украины… Ну может, за исключением стран Прибалтики.

Подобное поведение хорватов удивило мало. Многие тут же обратились к истории и вспомнили, что хорватские усташи были верными союзниками Гитлера, как и ОУН*-УПА. А их лидера Анте Павелича вполне обоснованно сравнивают со Степаном Бандерой. Если копнуть глубже, можно увидеть, что часть галицких и хорватских политиков ещё в 19 веке прислуживали австрийскому двору и весьма косо смотрели на Россию. Словом, мог возникнуть стойкий образ Хорватии как балканского варианта Украины.

Естественно, в роли «балканской России» выступала Сербия. И тут, отталкиваясь от того, что сербский и хорватский ещё недавно считались одним языком, многие отечественные публицисты стали видеть в хорватах сербов, насильно обращённых в католичество. То есть поступили с ними так, как поступили поляки с галичанами, заставив тех стать униатами. Подобное сравнение усиливалось тем, что в СССР крупнейшими республиками были РСФСР и УССР, а в Югославии – Сербия и Хорватия. Словом, параллель складывалась полная.

Однако восприятие Хорватии как «балканской Украины» и «окатоличенной Сербии» далеко от истины. У хорватов есть все основания недолюбливать Россию – прежде всего как «старшую сестру» и покровительницу сербов, в которых они видят «вечных противников». Однако это не делает хорватов полностью похожими на украинцев – даже на галичан. История Хорватии заставляет отнестись к ней не как к осколку Сербии, попавшему под влияние Ватикана и Австрийской империи, а как к полноценному государству и совершенно самобытной нации.

В отличие от Украины, Хорватия имеет давнюю историю государственности. Она началась примерно тогда же, когда и у Сербии, и у Руси, и у Польши с Чехией – в 9-10 веках. У хорватов были свои короли, своё дворянство, а их характерный флаг в красную шашечку появился ещё в глубоком средневековье. В отличие от сербских королей, которые приняли от Византии православие, их хорватские коллеги с самого начала отдали предпочтение католичеству. Естественно, что «сербами» хорваты себя никогда не называли, и кириллицей отродясь не писали.

В 1102 году Хорватия вступила в династический союз с Венгрией, сохранив самостоятельность. Картина напоминала союз Великого княжества Литовского с Польшей в 1386 году. И свою государственность хорваты потеряли в результате османского завоевания – так же, как и незадолго до них сербы. Уже в составе Австро-Венгрии Хорватия получила автономию в рамках Венгерского королевства, а часть их жила в австрийской части Двуединой монархии. А хорватские дворяне стали неотъемлемой частью австрийской имперской знати.

Совместное проживание хорватов и части сербов началось только в 18 веке, когда Габсбурги расселили их вдоль границы с Турцией. Тогда же началось сближение их изначально разных языков, которое увенчалось созданием единого сербскохорватского языка. Большинству южнославянских деятелей рубежа 19-20 веков казалось, что принадлежность к православию или католичеству – сущая мелочь, чтобы не создать Югославию. Но часть хорватов не хотела единого государства с сербами. И именно из них выросли пресловутые усташи.

Кстати, об усташах. В отличие от Украины, где Бандеру возвели в главные национальные герои, в Хорватии Павелич к таковым официально не причислен. Часть элиты и общества отдают ему должное за противостояние с сербами и СССР, но преступлений усташей вроде их деятельности в концлагере Ясеновац власти Хорватии стесняются. К слову, та «усташская» Хорватия, в отличие от бандеровской Украины, была союзным Рейху государством, а не рейхскомиссариатом или генерал-губернаторством под прямым управлением Берлина.

Путь Хорватии скорее напоминает Польшу, а не Украину. Обе страны воспринимали себя как окраину католического мира. И у поляков, и у хорватов (у последних – позднее) сложилось определённое неприятие православия, а у хорватов сформировалось даже более выраженное, чем у поляков, неприятие кириллицы. К слову, польские помещики из Галиции тоже были опорой Габсбургов, как и дворяне хорватские. Да и польско-литовский и хорватско-венгерский средневековые союзы тоже говорят о родстве двух славянских католических стран.





Собственно говоря, сегодня хорватские власти горячо поддерживают польские инициативы. Хорватия стремится стать такой же опорой США и НАТО на Балканах, как Польша – в Центральной и северо-восточной Европе. Да и в отношении ко Второй Мировой войне тут немало схожего с поляками. В Польше тоже пособников Гитлера не славят, но часть общества и элиты отдаёт им «должное» за противостояние СССР. А Армию Крайову почитают за противостояния с СССР так же, как в Хорватии умеренных сторонников Гитлера – за развал первой Югославии.

Наконец, русские и часть поляков жили в рамках Российской империи свыше 100 лет. Единая Югославия столько не просуществовала. А история совместного проживания части русских и части поляков в одних государствах даже длиннее, чем проживания хорватов и части сербов. Наличия единой Югославии и высокой степени родства языков совершенно недостаточно, чтобы воспринимать Хорватию как «Балканскую Украину». Скорее, с некоторыми исключениями, речь идёт о «Балканской Польше».

Можно добавить, что хорваты имеют большие общины в США, Канаде, Австралии, Аргентине и Чили. И опять же – это роднит их с поляками, имеющими в Штатах мощное национальное лобби. Осознание себя «передовой цивилизованного мира» – многовековое чувство как хорватской, так и польской элиты. И потому мотивация по оказанию поддержки Украине у них примерно одинаковая. Причём у хорватов, которые, в отличие от поляков, не имеют с украинцами спорных моментов в истории, она проявляется даже последовательнее.

Так что удивляться высочайшей степени вовлечения Хорватии и хорватов в нынешний конфликт не приходится. А «балканская Украина» – это сегодняшняя Черногория, которую годами пытались оторвать от собственных православных корней и превратить в Антисербию. Хорватия же – «природная» Антисербия, как Польша – «природная» Антироссия. И где-то – малая южная «природная Антироссия» тоже.