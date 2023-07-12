Боятся ли русские западных наемников

«Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что происходило на Украине в течение последнего года. Я хотел помочь. Когда я услышал о Международном легионе Украины, я понял, что поеду, и на следующий день отправился в посольство, чтобы записаться на службу», – это в октябре 2022 года американский журнал Town&Country опубликовал красивенькие фоточки внука Роберта Ф. Кеннеди под Харьковом в стиле запрещенного Instagram. «Он также заявил, что «готов умереть» в борьбе против России, поэтому его быстро отправили на Северо-Восточный фронт».

Это просто чтобы вы понимали, какие господа откликнулись на призыв Зеленского воевать в рядах Международного легиона, который, по словам западной прессы, был создан буквально через несколько дней после 24 февраля. Правда, юноша довольно быстро свинтил с фронта домой, так и не погибнув героически в борьбе против России. А сколько вообще было наемников? Сколько стало? Что там происходит?

Тут давеча Министерство обороны РФ нам сообщило: «По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима». Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Немаловажный фактор – знаменитое уже украинское гостеприимство – даже эвакуация раненых происходит в последнюю после этнических украинцев очередь.

Касаемо тех, кто остался и воюет: несколько замеров показывают, что их костяк носит приблизительно одинаковый характер. «Я думаю, что от 1000 до 3000 [добровольцев], вероятно, похоже на правду, если вы считаете только комбатантов в форме и не включаете инструкторов и гражданских добровольцев, которых там, вероятно, гораздо больше», – пишет издание Vice со слов Карла Ларсона, ветерана войны в Ираке, который одним из первых записался в легион Зеленского. Эти данные он приводил в феврале 2023-го.

Это не противоречит цифрам российского Минобороны: «В настоящий момент на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют 2029 наемников. Всего с начала спецоперации на территорию Украины прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего приехало из Польши – 2600 человек, США и Канады – более 900, Грузии – более 800, по 700 человек из Румынии и Великобритании. Также по несколько сотен прибыли из Хорватии, Франции и с подконтрольной Турции части Сирии».

«Честно говоря, у нас нет большой очереди из тех иностранцев, которые хотят вступить в [ВСУ] прямо сейчас», – сказал источник в украинских силовых структурах, имя которого из соображений безопасности назвать не удалось. «Романтики, присутствовавшие в феврале и марте 2022-го, ушли», – пишут американцы. Ну, слово gone, которое звучит в оригинале, это не только «ушли», но и «умерли», так что мы не отвечаем за источники американцев на Украине – что именно они хотели сказать. Что им платят? Типа, 2 тыс. долларов. Меньше, чем в Вооруженных силах России за службу по контракту. Но мне интересно, что у них в голове, когда они едут на Украину, получают оружие и отправляются на передовую. Ведь у них же должны быть какие-то представления о реальности?

И вот возвращаемся к внуку Кеннеди, который произносит следующий пафосный текст, где намешано все что угодно: «Люди, которых я встретил, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо знал. Мои товарищи-легионеры, приехавшие из разных стран, с разным происхождением и идеологией, – настоящие борцы за свободу. Как и граждане, которых я знал, многие из которых потеряли все в своей долгой борьбе с олигархией за демократический строй». Погодите – какие «олигархи»? Московские что ли? Непонятно. Или они про Коломойского? «Борцы за свободу» – размытый термин. Как нам показывает история, когда западным элитам нужно, то они борцов за свободу называют террористами, и наоборот, а иногда это вообще – одни и те же люди.

«Киев в последний месяц провел вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке, в подконтрольной США части Сирии, а также усилил вербовку в США и Канаде»… Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и других», – сообщают из нашего Минобороны. Дело дошло до того, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) ведет переговоры с курдскими отрядами самообороны и шейхами ряда арабских кланов.

На эту тему

Как пишет Vice, «количество иностранцев, несомненно, снизилось по сравнению с примерно 20 тыс. заявок на участие в добровольческом движении, которые, по данным украинского правительства, были получены в апреле 2022 года. В последнее время украинские власти не предоставляют СМИ обновленных данных по Международному легиону».

Боятся ли русские западных наемников? Не думаю. Конечно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков правильно говорит, что наемники в ВСУ могут затянуть спецоперацию и «доставить больше страданий украинскому народу», но изменить ход событий они не способны. Но я думаю, что это просто психологически неприятно – ты смотришь на перечень стран, откуда они приехали: Польша, США, Канада, Грузия, Румыния, Великобритания, Хорватия, Франция – и начинаешь уже по-другому относиться к этим самым странам. А русскому человеку неприятно плохо думать про другие народы. Но 4845 наемных трупов – это тоже правильный ответ на внутренний психологический дискомфорт, не правда ли?