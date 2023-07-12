Боятся ли русские западных наемников

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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

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Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
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    Игорь Мальцев

    Боятся ли русские западных наемников

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    12 июля 2023, 13:36

    «Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что происходило на Украине в течение последнего года. Я хотел помочь. Когда я услышал о Международном легионе Украины, я понял, что поеду, и на следующий день отправился в посольство, чтобы записаться на службу», – это в октябре 2022 года американский журнал Town&Country опубликовал красивенькие фоточки внука Роберта Ф. Кеннеди под Харьковом в стиле запрещенного Instagram. «Он также заявил, что «готов умереть» в борьбе против России, поэтому его быстро отправили на Северо-Восточный фронт».

    Это просто чтобы вы понимали, какие господа откликнулись на призыв Зеленского воевать в рядах Международного легиона, который, по словам западной прессы, был создан буквально через несколько дней после 24 февраля. Правда, юноша довольно быстро свинтил с фронта домой, так и не погибнув героически в борьбе против России. А сколько вообще было наемников? Сколько стало? Что там происходит?

    Тут давеча Министерство обороны РФ нам сообщило: «По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима». Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Немаловажный фактор – знаменитое уже украинское гостеприимство – даже эвакуация раненых происходит в последнюю после этнических украинцев очередь.

    Касаемо тех, кто остался и воюет: несколько замеров показывают, что их костяк носит приблизительно одинаковый характер. «Я думаю, что от 1000 до 3000 [добровольцев], вероятно, похоже на правду, если вы считаете только комбатантов в форме и не включаете инструкторов и гражданских добровольцев, которых там, вероятно, гораздо больше», – пишет издание Vice со слов Карла Ларсона, ветерана войны в Ираке, который одним из первых записался в легион Зеленского. Эти данные он приводил в феврале 2023-го.

    Это не противоречит цифрам российского Минобороны: «В настоящий момент на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют 2029 наемников. Всего с начала спецоперации на территорию Украины прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего приехало из Польши – 2600 человек, США и Канады – более 900, Грузии – более 800, по 700 человек из Румынии и Великобритании. Также по несколько сотен прибыли из Хорватии, Франции и с подконтрольной Турции части Сирии».

    Фото: REUTERS/Maksim Levin

    «Честно говоря, у нас нет большой очереди из тех иностранцев, которые хотят вступить в [ВСУ] прямо сейчас», – сказал источник в украинских силовых структурах, имя которого из соображений безопасности назвать не удалось. «Романтики, присутствовавшие в феврале и марте 2022-го, ушли», – пишут американцы. Ну, слово gone, которое звучит в оригинале, это не только «ушли», но и «умерли», так что мы не отвечаем за источники американцев на Украине – что именно они хотели сказать. Что им платят? Типа, 2 тыс. долларов. Меньше, чем в Вооруженных силах России за службу по контракту. Но мне интересно, что у них в голове, когда они едут на Украину, получают оружие и отправляются на передовую. Ведь у них же должны быть какие-то представления о реальности?

    И вот возвращаемся к внуку Кеннеди, который произносит следующий пафосный текст, где намешано все что угодно: «Люди, которых я встретил, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо знал. Мои товарищи-легионеры, приехавшие из разных стран, с разным происхождением и идеологией, – настоящие борцы за свободу. Как и граждане, которых я знал, многие из которых потеряли все в своей долгой борьбе с олигархией за демократический строй». Погодите – какие «олигархи»? Московские что ли? Непонятно. Или они про Коломойского? «Борцы за свободу» – размытый термин. Как нам показывает история, когда западным элитам нужно, то они борцов за свободу называют террористами, и наоборот, а иногда это вообще – одни и те же люди.

    «Киев в последний месяц провел вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке, в подконтрольной США части Сирии, а также усилил вербовку в США и Канаде»… Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и других», – сообщают из нашего Минобороны. Дело дошло до того, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) ведет переговоры с курдскими отрядами самообороны и шейхами ряда арабских кланов.


    Как пишет Vice, «количество иностранцев, несомненно, снизилось по сравнению с примерно 20 тыс. заявок на участие в добровольческом движении, которые, по данным украинского правительства, были получены в апреле 2022 года. В последнее время украинские власти не предоставляют СМИ обновленных данных по Международному легиону».

    Боятся ли русские западных наемников? Не думаю. Конечно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков правильно говорит, что наемники в ВСУ могут затянуть спецоперацию и «доставить больше страданий украинскому народу», но изменить ход событий они не способны. Но я думаю, что это просто психологически неприятно – ты смотришь на перечень стран, откуда они приехали: Польша, США, Канада, Грузия, Румыния, Великобритания, Хорватия, Франция – и начинаешь уже по-другому относиться к этим самым странам. А русскому человеку неприятно плохо думать про другие народы. Но 4845 наемных трупов – это тоже правильный ответ на внутренний психологический дискомфорт, не правда ли?

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