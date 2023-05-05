Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

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5 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Как арест мэра Одессы связан с глобальным интересом России

Мэр Одессы, возможно, все еще гражданин России president.gov.ua
Переговоры о судьбе зерновой сделки, многомиллиардная торговля России, боевые действия, бизнес Романа Абрамовича, семья его бывшей жены и работа американской агентуры на Украине. Все эти обстоятельства оказались тесно переплетены в одном, на первый взгляд, мелком событии – аресте мэра Одессы Геннадия Труханова. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...

Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...

Покушения на Кремль добром не кончаются

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем. Подробности...
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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

Обсуждение: 8 комментариев

Если не Байден, то Кеннеди

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    5 мая 2023, 11:42

    В последнее время украинские и польские политики позволили себе ряд заявлений и действий, которые можно трактовать как подготовку Польши к подчинению Украины, а то и к присоединению к ней части украинской территории. Достаточно только вспомнить о постоянно вбрасываемой теме отправки на Украину польской регулярной армии (не считая многих тысяч польских наемников, которые и так уже воюют в рядах ВСУ). Или о том, что граждане Польши смогут теперь занимать на Украине государственные должности.

    Еще более откровенными выглядят слова украинских и польских политиков о том, что между двумя государствами «скоро не будет границы». А о том, что Польша решила «восстановить историческую справедливость» и вернуть себе Западную Украину, пишут уже, кажется, везде – в России, на Западе, в самой Польше… Учитывая особый интерес нынешней польской правящей партии «Право и справедливость» к историческим спекуляциям, выглядит всё, на первый взгляд, весьма правдоподобно.

    Тем более правдивым это кажется от того, что в нынешней Польше почти восстановили политическую систему 1920–1930-х годов. В те времена фактическим руководителем страны был маршал Юзеф Пилсудский, не занимавший пост ни президента, ни премьера. Сегодня в его роли находится лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. А Пилсудский, и оформивший присоединение Западной Украины к той Польше, сегодня является главным национальным героем страны.

    Однако вышесказанное не означает, что поляки собираются в буквальном смысле вернуться к тому, что было 100 лет назад. Времена меняются, и способы возможного «освоения» соседнего государства тоже могут претерпевать изменения. То, что у Польши есть безусловный интерес к подчинению Украины и ее окончательному отрыву от России, не подлежит никакому сомнению. Как и то, что поляки пытаются втянуть Украину в НАТО и (с оговорками) в Евросоюз. Но надо ли для этого присоединять к себе Галицию и Западную Волынь?

    Современная Польша видит себя великой державой, сопоставимой с Германией и Францией. В основе ее внешней политики лежит концепция «Трехморья». Это во многом повторяет идею Пилсудского о «Польше от моря до моря», но на деле даже ее расширяет. 100 лет назад речь шла только о Балтийском и Черном морях. Сегодня к ним «присоединили» еще и Адриатическое. То есть речь идет о создании польской сферы влияния в большом треугольнике Грузия (Причерноморье) – Эстония (Балтика) – Словения (Адриатика).

    Фото: Adrien Fillon/Reuters

    Украине (а в будущем – и Белоруссии) отводится роль подчиненной страны в этой польской зоне влияния. Она должна стать устойчивым подчиненным буфером между Польшей и Россией, поражение которой премьер Матеуш Моравецкий объявил «смыслом существования своей страны». Речь идет обо всей Украине – вплоть до Одессы, Харькова и Запорожья. Некогда принадлежавшие полякам пять западных украинских областей никак дополнительно не обозначаются и не выделяются. И такую огромную территорию Польша присоединять, естественно, не будет.

    Разумеется, поляки не забыли о том, кому принадлежали Галиция и Западная Волынь. Еще до событий 2014 года польские власти начали раздавать их жителям «карту поляка», позволяющую им свободно работать, учиться и лечиться в Польше. Они много внимания уделили обучению украинских студентов по гуманитарным специальностям, чтобы они потом превратились в проводников польского влияния на родине. Естественно, что упор в первую очередь делался на жителей западных областей, часто имеющих польских предков.

    Но шла ли тут речь о будущем присоединении? Скорее всего, в очень отдаленной перспективе. В краткосрочной перспективе речь шла об отрыве Украины от России и ее переориентации на Польшу. В среднесрочной – интереснее. Речь может идти о вытравливании из головы тех же галичан героического образа Степана Бандеры, которого в Польше считают террористом, ответственным за уничтожение тысяч поляков в 1941–1945 годах. И уже только потом можно «переводить» их на польский язык и прививать им польское сознание.

    Но даже и у такого присоединения Западной Украины в долгосрочной перспективе есть свои противопоказания. Первое – геополитическое. Если присоединить Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области к Польше, оставшаяся Украина станет преимущественно русскоязычной. От нее отсекут идеологическое «русофобское» ядро, которое в прямом смысле лишится корней. Такая Украина может по естественным причинам дрейфовать к России. А этого в Польше допустить никак не хотят.

    Второй момент – политико-идеологический. В Польше отдают себе отчет, что отучить большинство населения пяти означенных областей от почитания Бандеры будет крайне трудно. После 1945 года поляки вкусили всю прелесть спокойного мононационального государства, где почти нет нацменьшинств. А здесь такое появится, и оно снова начнет подрывать Польшу, как подрывало ее 100 лет назад. Миллионы этнических, языковых, религиозных и идейных чужаков польскому руководству едва ли нужны.

    Третий момент – экономический. Речь идет о крайне бедных даже по украинским меркам территориях. Уровень жизни здесь на несколько порядков уступает даже современным депрессивным районам востока Польши. Поляки имеют не самое богатое государство, очень сильно зависимое от дотаций ЕС. И у них нет денег на подтягивание Галиции и Западной Волыни хотя бы до уровня Люблина или Белостока. К слову, Евросоюз – это четвертый момент. Пока что он точно против какого-то присоединения, и не факт, что в будущем он передумает.


    Скорее всего, в Польше просчитывают и вариант существенного продвижения российских войск на запад в ходе СВО. В таком случае у поляков будет одна забота – не допустить создания общей границы с Россией. В этом случае они отправят свои войска в район Хмельницкого, чтобы остановить наше продвижение. Тут может произойти военное освоение Западной Украины, создание там польских баз под флагом НАТО. Но присоединять нищую землю с миллионами убежденных бандеровцев поляки едва ли станут даже в этом случае.

    Единственная оговорка – Львов. Он действительно имеет большое значение для польской истории и культуры. И вопрос о его принадлежности (вслед за тем, как свои претензии к Украине предъявят Венгрия и Румыния) поляки поставить могут. Но в таком случае к Польше могут перейти только Львов и часть Львовской области, которые повторно ополячить вполне можно. Там многие уже и сегодня владеют польским. Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк и Ровно Польше в ее составе не нужны. Они пригодятся в роли антироссийского буфера.

    Современная Польша – национальное государство, которое не стремится к прямому присоединению заведомо этнически иных земель. Но это никак не противоречит тому, что у нее есть великодержавные амбиции, включающие жесткое противостояние России и геополитическое освоение Украины без поглощения ее западной части. Ее задача – не допустить создания российско-польской границы где-то еще, кроме Калининграда. Но для этого есть иные способы, нежели прямое присоединение бывших «восточных окраин».

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