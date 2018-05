Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Каждый специалист по рекламе подтвердит – придумать хороший короткий слоган, или рекламный девиз, гораздо сложнее, чем написать объемную статью, детально описывающую преимущества товара.

Иногда кажется, придумал отличный слоган – а выясняется, что это уже где-то было – с похожей бедой столкнулся Муми-папа, пытавшийся сочинять стихи. Иногда выясняется, что было не где-то, а на воротах фашистского лагеря смерти – как с недавней рекламой «Билайна».

Девизы для спортивных мероприятий придумывать тоже непросто. Слоган зимних Олимпийских игр в Сочи «Жаркие. Зимние. Твои» до сих пор кто-то считает шедевром, а кто-то – бессмысленным и бездарным набором слов.

На чемпионаты мира по футболу принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. На мундиаль, который прошел в Бразилии в 2014 году, сборная России приехала с девизом «Нас не догонят».

Когда 11 здоровых предположительно гетеросексуальных мужиков бегают по полю под лозунгом, который в первую очередь ассоциируется с парой малолетних лжелесбиянок, выглядит это, цитируя Аркадия Райкина, специфически.

Результат оказался соответствующим – не вышли из слабейшей группы. Не нас не догнали, а мы не догнали. К тому же по поводу сексуальной ориентации игроков сборной у болельщиков возникли самые серьезные сомнения.

Девиз этого года: «Играй с открытым сердцем». Ассоциации тоже, прямо скажем, не самые позитивные.

Хирургическая операция на открытом сердце: скальпель, спирт, огурец, мы его теряем, разряд, еще разряд – и длинный писк и прямая линия на мониторе. Где-то вдали плачут родные и тихонько матерятся болельщики.

Открытое сердце – открытая душа – душа нараспашку – открытая дверь – открытые ворота – забивай мячи, кто хочет. Не хотелось бы повторить игру Бразилии с Германией на прошлом чемпионате. (Хозяева проиграли 1:7, если кто-то забыл тот феерический полуфинал.)

Ну и сакраментальное «Лет ми спик фром май харт». Пусть автор переброшен со спорта на строительство, но забыть его «успехи» в ближайшие годы будет несколько проблематично.

Единственное, что утешает – лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше и во всей красе демонстрируют национальные комплексы в одних случаях и полное отсутствие фантазии в других. Есть безусловные успехи – например, Бельгия, выбравшая лозунг «Красные Дьяволы» на задании», или Хорватия – «Маленькая страна, большие мечты».

Но не все были столь креативны. Например, сборная Австралии носит неофициальное название Socceroos – от американского слова soccer – в Австралии, как и в США, наш европейский футбол называют этим словом, и кенгуру – символ страны-континента. Их девизы довольно банально обыгрывают название команды: в 2014 году было «Socceroos, прыгаем в историю», в 2018-м – «Будь храбрым, будь смелым, Socceroos в зелено-золотом».

Япония раз за разом эксплуатирует образ самураев, хотя что-то подсказывает, что если бы в средневековой Японии играли в футбол, то команда ниндзя победила бы самураев с разгромным счетом. В 2014-м было «Самураи, время битвы настало». В этот раз – «Время битвы, синие самураи!». Как говорится, найдите одно отличие.

Лозунг Южной Кореи стал на порядок агрессивнее – возможно, это вызвано обострением отношений с северной соседкой, к тому же примирение оказалось недолгим и эфемерным. В Бразилии они предлагали: «Наслаждайтесь, это – Красные!» В России: «Тигры Азии, завоеватели мира». У Монголии еще были бы хоть какие-то исторические основания для подобного заявления. А вот в исполнении Кореи выглядит несколько самонадеянно.

В отсутствие Украины очень украинское отношение к исторической науке демонстрирует Египет, которого в Бразилии не было. В Россию египетская команда приедет под девизом «Когда вы говорите про «Фараонов», мир должен встать и слушать».

На эту тему

Современные свидомые украинцы тоже обожают кичиться славным прошлым, к которому не имеют ни малейшего отношения – начиная от доисторической трипольской культуры, продолжая киевскими князьями, чья династия покинула сожженный город и переместилась в итоге в Москву, и так далее, заканчивая Украинским фронтом Великой Отечественной.

В отсутствие шумеров пусть будут фараоны.

Еще один соперник России по группе – Саудовская Аравия – едет с девизом «Рыцари пустыни». Тоже не очень исторично, где бедуины, а где рыцари. Но все-таки без шумеро-египетской кичливости, и на том спасибо.

Лозунги Ирана («80 миллионов людей, одна нация, одно сердцебиение») и Швейцарии («Четыре языка, одна нация») будят воспоминание о классическом гитлеровском «Одна нация, одна страна, один фюрер». В Германии этот лозунг, как и «Каждому свое», официально запрещен как пропаганда фашизма.

Но, оказывается, в 2014 году немцы совершили свое победное турне в Южное полушарие с девизом «Одна нация, одна команда, одна мечта». И ничего, никого ни в Германии, ни в других странах эта явная отсылка к гитлеровской риторике не покоробила.

В этом году лозунг у немцев гораздо менее провокационный, все-таки понимают, куда едут: «Давайте вместе напишем историю». Похожий у датчан – «Вместе творим историю».

В 2014 году, напомним, в историю прыгали австралийцы, а португальцы ехали в свою бывшую колонию под девизом «В прошлом – история, в будущем – победа». Из групп не вышли ни те ни другие. Португальцы в этом году не стали особо фантазировать и взяли себе лозунг «Прошлое – слава, настоящее – история». Немногим креативнее японцев.

Провалилась в 2014 году и сборная Англии под девизом «Мечта одной команды, биение миллионов сердец!». Действительно, сердца болельщиков стучали в ребра на грани инфаркта, когда англичане пропускали голы не только от привычных итальянцев, но и от уругвайцев. Отстоять ворота от костариканцев англичанам удалось, а вот забить им – нет.

В этом году англичане приедут с лозунгом Send us victorious, который российские агентства переводят как «Сделайте нас победителями» или «Принесите нам победу». На самом деле имеется в виду цитата из военной песни времен Первой мировой войны, которая, в свою очередь, является аллюзией на британский гимн «Боже храни Королеву», в котором есть строчки "Send her victorious, Happy and glorious", которые на русский переводят как «Пошли ей ратных побед, / Славы и счастья свет...».

Так что англичане едут в Россию за ратными победами под слегка измененной строчкой из собственного гимна. Действительно, зачем придумывать что-то новое, если есть проверенные веками отточенные формулировки.

Но, наверное, если бы наша команда выбрала лозунг «Могучая воля, великая слава», опять начались бы разговоры о милитаризме и агрессивности. Не говоря о том, что отечественная сборная ни волей, ни славой пока что похвастаться не может (но мы верим, что все еще будет).

Критикуя – предлагай. Какой могла бы быть альтернатива «открытому сердцу» и всему, что с ним связано?

Девиз Польши "POLSKA DAWAJ!" наши агентства почему-то переводят «Вперед, Польша!», хотя польское слово dawaj ничем не отличается по смыслу от аналогичного русского.

Именно «Россия, вперед!», по моему мнению, было бы лучшим девизом для нашей сборной.

Впрочем, главное, наверное, все-таки не девиз, а качество игры.