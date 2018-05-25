Мутко по-английски пригласил иностранцев на ЧМ-2018

Вице-премьер Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу словами «Welcome to Russia» («Добро пожаловать в Россию»).

«Добро пожаловать, welcome to Russia», – передает ТАСС ответ Мутко на вопрос иностранного гостя о готовности страны к ЧМ-2018.

Он подчеркнул, что Россия полностью готова к проведению чемпионата.

«Вся инфраструктура... стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», – сказал вице-премьер.

Напомним, в конце 2010 года министр спорта России Виталий Мутко выступил с речью на английском языке в Цюрихе, когда представлял российскую заявку на право принимать ЧМ-2018 по футболу. Речь была произнесена с ярко выраженным русским акцентом, из-за чего приобрела популярность в Сети.

В интернет-сообществе стали широко известны такие отрывки из речи, как «Летс ми спик фром май харт» («Позвольте мне говорить от всего сердца»), «Ю вил би прауд оф ви чойс» («Вы будете гордиться этим выбором») или «Жаст ван экземпль» («Только один пример»).

В декабре 2015-го президент России Владимир Путин похвалил Мутко за желание изучать иностранные языки.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь поздравил Виталия Мутко с днем рождения, процитировав речь, произнесенную министром спорта на заседании исполкома ФИФА в Цюрихе (получила известность как «Лет ми спик фром май харт»).

В мае 2018-го премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг представил кабмину новых министра спорта Павла Колобкова и вице-премьера Виталия Мутко, также процитировав знаменитую фразу последнего «лет ми спик фром май харт ин рашн».

Напомним, ранее в пятницу министр спорта Павел Колобков сообщил, что Россия выполнила все требования ФИФА по организации чемпионата мира по футболу 2018 года.