Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Минздрав утвердил новые правила лечения ОРВИ у детей
Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей
Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ у детей, добавив фитотерапию и новые препараты, а также советы по питанию во время болезни.
Министерство здравоохранения утвердило обновленные клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей, передает РИА «Новости».
Документ вводит условное разделение заболевания на легкую, среднетяжелую и тяжелую формы, а также расширяет список применяемых медикаментов.
Впервые в рекомендации включена возможность использования фитотерапии. Детям с острым трахеитом и трудноотделяемой мокротой могут назначать экстракты плюща, первоцвета и тимьяна. Однако в документе отмечается отсутствие доказанной эффективности таких препаратов при лечении ОРВИ у несовершеннолетних.
Значительное внимание уделено нефармакологическим методам. Использование меда, лимона и травяных чаев рассматривается как безопасная альтернатива лекарствам при отсутствии аллергии.
Врачи советуют не заставлять ребенка есть при лихорадке, а кормить «по аппетиту» и избегать избыточного питья.
В список рекомендованных лекарств вошли новые препараты. Детям от 20 кг при гриппе средней тяжести может назначаться «Балоксавир марбоксил». Пациентам старше двух лет в первые 48 часов болезни рекомендован «Умифеновир» для подавления размножения вирусов.
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