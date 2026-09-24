Суд передал Жукову и Потехину права на фонограммы группы «Руки Вверх!»

Tекст: Денис Тельманов

Столичная инстанция поставила точку в конфликте артистов с музыкальным лейблом «Джем», передает РИА «Новости». Представители компании-ответчика настаивали, что музыкальные материалы принадлежат исключительно им.

Предметом спора стали фонограммы 12 песен, выпущенных в 1998 году на пластинке «Сделай погромче!». Среди них оказались знаменитые композиции «Крошка моя», «Чужие губы», а также трек «Не забуду я тебя никогда».

В ходе судебного процесса подтвердилось, что изготовителями этих записей являлись сами музыканты. Благодаря этому решение было вынесено в пользу исполнителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, музыканты обратились в суд для оспаривания договоров о передаче исключительных прав на свои песни.

Позже правоохранительные органы арестовали генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве.

В августе текущего года следователь заявил о риске побега обвиняемого руководителя лейбла в ОАЭ.