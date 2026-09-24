ЕБРР: Число банкротств в Европе начало возвращаться к допандемийному уровню

Tекст: Мария Иванова

Последние данные показывают рост числа заявлений о банкротстве по всей Европе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад ЕБРР Regional Economic Prospects.

Как отмечается в обзоре, в период пандемии число банкротств резко сократилось из-за мер господдержки и других факторов, поэтому текущий рост отражает нормализацию динамики.

В 2025 году количество заявлений о банкротстве в государствах ЕС, являющихся участниками ЕБРР, превысило средний показатель за 2021–2024 годы на 4,7%, а в развитых экономиках ЕС – на 16,4%. Впрочем, эти показатели все равно оказались ниже уровня 2019 года.

В семи из 11 стран группы ЕБРР-ЕС число банкротств превысило средний уровень 2021–2024 годов, при этом во Франции и Германии рост составил более 40%.

В странах присутствия ЕБРР в Евросоюзе наибольший рост числа банкротств зафиксирован в транспортном секторе, сфере информационно-коммуникационных технологий, розничной торговле, промышленности и строительстве. В развитых странах ЕС банкротства в основном сконцентрированы в сфере гостиничных и деловых услуг, а также транспорта и коммуникаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации.

В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о скором банкротстве Европы без российской нефти.

В прошлом году глава Euroclear Валери Урбен сообщила об угрозе банкротства депозитария из-за плана ЕС по замороженным активам России.