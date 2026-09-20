Посольство России попросило защитить выборы в Гааге от провокаций

Посол России призвал Нидерланды предотвратить беспорядки на выборах в Госдуму

Tекст: Елизавета Шишкова

Представители посольства России в Нидерландах направили обращение в Министерство иностранных дел королевства, передает ТАСС. Дипломаты призвали обеспечить нормальные условия для проведения выборов в Государственную думу на фоне поступающих угроз.

«Мы обращались в МИД Нидерландов с просьбой обеспечения нормальных условий для голосования, особенно в свете вот уже открыто звучащих со стороны оппозиционно настроенных сил угроз провести здесь какие-то митинги, устроить беспорядки», – рассказал посол Владимир Тарабрин.

Он выразил надежду на организованное проведение волеизъявления, отметив при этом наличие сил, желающих помешать процессу. По словам руководителя дипмиссии, сейчас предстоит оценить восприимчивость нидерландской стороны к просьбам.

Избирательный участок на территории посольства в Гааге открылся в девять часов утра по московскому времени под звуки национального гимна. К этому моменту у здания собрались около 15 человек, желающих отдать свой голос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское дипломатическое ведомство обратилось к зарубежным странам с просьбой о запрете акций протеста возле посольств в дни выборов.

Власти Исландии проигнорировали соответствующую ноту Москвы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о серьезном прессинге на дипломатические представительства за рубежом накануне голосования.