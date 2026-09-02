Штурмовики ВС России завершили освобождение Казачьей Лопани

Tекст: Катерина Туманова

«В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» завершили освобождение населенного пункта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Волчанском направлении подразделения «Севера» завершили окружение группировки ВСУ в «Волчанском котле», из-за чего командование ВСУ экстренно перебрасывает в Харьковскую область подразделения войск с целью деблокады «Волчанского котла».

На Липцовском направлении ожесточенные бои идут в районе Гоптовки, а на Великобурлукском штурм-группы при поддержке артиллерии и авиации продвинулись в западном направлении на 800 м.

На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики продвигаются в районах Уланово и Толстодубово. В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 19 участках в районе Кияницы и Хотени. За сутки общее продвижение составило до 800 м.

«Авиация ВКС России нанесла удар по предприятию ВПК, работающему в интересах ВСУ, в районе Новгорода-Северского Черниговской области», – добавили бойцы.

За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), следует из сводки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ, а также объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России.

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