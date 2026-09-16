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Бывший российский фигурист Желтышев потратил 30 тыс. долларов на грин-карту
Бывший российский фигурист Марк Желтышев потратил на оформление американской грин-карты 30 тыс. долларов ради участия в Олимпийских играх.
Спортсмен получил визу и планирует стать гражданином через четыре с половиной года, передает «Газета.Ru». «Мне не так уж долго осталось до легализации, потому что я уже получил грин-карту на десять лет через спортивную визу P1. Юридическое сопровождение вышло дорого, порядка 30 тыс. долларов, так что мы до сих пор собираем на все это деньги», – рассказал Желтышев.
Фигурист уточнил, что отсчет времени до получения паспорта начался в июле. Сейчас он выступает в паре с американкой Джейн Кэлхун. Дуэт представляет сборную США и имеет право участвовать в турнирах Международного союза конькобежцев.
Для выступления на Олимпийских играх спортсмену необходимо американское гражданство. Желтышев подчеркнул, что пара очень хочет выступить на домашней Олимпиаде 2034 года в Лэйк-Плэсиде.
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