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Российские легкоатлеты потребовали от ООН допуска на международные турниры
Легкоатлеты потребовали от ООН допуска на международные турниры
Двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз сообщила об обращении 17 ведущих легкоатлетов в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с требованием снять ограничения на участие в соревнованиях.
«От имени российских спортсменов мы обращаемся к международному сообществу с просьбой прекратить дискриминацию, которую лично поддерживает глава World Athletics, и позволить нам участвовать в международных соревнованиях наравне с другими легкоатлетами со всего мира», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращения.
Его авторы подчеркнули желание ставить рекорды и выступать на мировой арене.
«Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», – заявили они.
Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях для отечественных спортсменов. Однако World Athletics отказалась следовать новым правилам.
В ответ Всероссийская федерация легкой атлетики подала два иска в Спортивный арбитражный суд для оспаривания решения об отстранении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, World Aquatics обязала организаторов соревнований выдавать визы россиянам. Российским гимнастам разрешили выступить в Париже под флагом World Gymnastics.
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