  • Новость часаВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и порту Одессы
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    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и порту Одессы
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    35 комментариев
    13 сентября 2026, 22:30 • Новости дня

    Российские легкоатлеты потребовали от ООН допуска на международные турниры

    Легкоатлеты потребовали от ООН допуска на международные турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз сообщила об обращении 17 ведущих легкоатлетов в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с требованием снять ограничения на участие в соревнованиях.

    «От имени российских спортсменов мы обращаемся к международному сообществу с просьбой прекратить дискриминацию, которую лично поддерживает глава World Athletics, и позволить нам участвовать в международных соревнованиях наравне с другими легкоатлетами со всего мира», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращения.

    Его авторы подчеркнули желание ставить рекорды и выступать на мировой арене.

    «Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», – заявили они.

    Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях для отечественных спортсменов. Однако World Athletics отказалась следовать новым правилам.

    В ответ Всероссийская федерация легкой атлетики подала два иска в Спортивный арбитражный суд для оспаривания решения об отстранении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, World Aquatics обязала организаторов соревнований выдавать визы россиянам. Российским гимнастам разрешили выступить в Париже под флагом World Gymnastics.

    Из-за запрета на использование государственной символики сборная России отказалась от участия в румынском этапе Кубка вызова.

    13 сентября 2026, 00:39 • Новости дня
    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

    Кушнер: Территориальный вопрос остается самым сложным

    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В США переговорами в Кремле и в Киеве удовлетворены и рассчитывают на трехстороннюю встречу, при этом территориальный вопрос остается самым сложным, заявил спецпредставитель президента США по Украине Джаред Кушнер.

    «Я думаю, очевидно, что в какой-то степени это определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом смысле ситуация очень динамичная. Именно здесь позиции сторон расходятся», – приводит слова Кушнера украинское агентство УНН.

    Спецпосланник США подчеркнул, что США пытаются приложить усилия для реальной перемены в ситуации, а не ради «показательной дипломатии».

    «Если бы Украина… смогла бы отступить к этой линии, то, очевидно, остальная часть соглашения уже разработана и согласована. Украина в настоящее время этого не хочет. И, конечно, наша задача как посредников – определить, как мы можем найти креативное решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло бы им достичь своей цели», – сказал Кушнер на встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) «Мир через силу сейчас».

    Спецпосланник США добавил, что американская сторона стремится убедить Россию урегулировать конфликт таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед  и быть уверенными в том, что повторения подобного в будущем не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.

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    13 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти утвердили список из 24 базовых продуктов питания для тотального контроля ценообразования от производителя до прилавка магазина, о чем сказано в соответствующем документе правительства.

    В список из 24 утвержденных правительством продуктов вошли популярные виды мяса, такие как говядина, свинина, баранина и куры, а также рыба. Кроме того, мониторинг охватит сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку и хлеб, передает ТАСС.

    Среди круп и овощей контроль затронет рис, гречку, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

    Система контроля позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продовольствия от производителя до прилавка магазина.

    Закон о масштабном контроле ценообразования по всей цепочке поставок был принят в августе 2026 года. Документ со списком товаров вступит в силу одновременно с основным законом – 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил высокие цены на яблоки на Дальнем Востоке. В сентябре цены на овощи борщевого набора взлетели по всей России. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за четыре года.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Журналистка Наташа Рей выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, возбужденному супругой президента Франции Брижит Макрон из-за слухов об изменении пола.

    Французская журналистка Наташа Рей одержала победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете, возбужденному первой леди Франции Брижит Макрон, передает РИА «Новости». Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    «Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», – рассказал юрист.

    Разбирательство началось после того, как в декабре 2021 года Рей выпустила ролик на YouTube. В нем журналистка утверждала, что супруга президента, которая старше мужа на 24 года, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

    В сентябре 2024 года суд оштрафовал Рей и владелицу канала Амандин Руа на 13,5 тыс. евро. Однако в июле 2025 года апелляционная инстанция оправдала журналистку, решив, что ее высказывания не являются клеветой.

    Представители супруги главы государства намерены обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал двух женщин за распространение слухов о трансгендерности супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Летом того же года апелляционная инстанция вынесла оправдательный приговор в отношении журналистки.

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    13 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США
    Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США, что позволит ей впервые возглавить мировой рейтинг.

    Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над соперницей из Белоруссии Ариной Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата США, передает РИА «Новости». Встреча на хардовых кортах Нью-Йорка завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

    Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала три брейк-пойнта из 12 и совершила 24 невынужденные ошибки.

    Соболенко, которая является лидером мирового рейтинга и победительницей турнира 2025 года, ответила шестью подачами навылет и 35 невынужденными ошибками.

    Победа на US Open позволит Рыбакиной впервые в карьере возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сместив Соболенко с первой строчки.

    После завершения матча Соболенко села на скамейку и несколько раз ударила ракеткой о корт, сломав ее. Когда к ней подошел оператор с камерой, она выругалась на английском языке и потребовала оставить ее в покое.

    Рыбакина и Соболенко встретились на корте 18-й раз, и для представительницы Казахстана этот успех стал восьмым в очных противостояниях.

    Для 27-летней Рыбакиной этот титул стал 14-м в карьере и третьим на турнирах Большого шлема. Она стала третьей теннисисткой с 2000 года, которой удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии и US Open в одном сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Пушкарева вышла в финал юниорского US Open. Хачанов пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    13 сентября 2026, 00:53 • Новости дня
    Россияне Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде.

    Российские спортсмены набрали 198,66 балла по итогам короткой и произвольной программ, передает РИА «Новости».

    Второе место досталось американскому дуэту Одри Шин и Спенсеру Акире Хау с результатом 183,81 балла. Тройку призеров замкнули Кэти Макбит и Балаш Надь, набравшие 180,95 балла.

    Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире Kinoshita Cup в Токио, где успешно выполнили выброс в четыре оборота. Для россиян эти соревнования стали первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить российских фигуристов к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ISU усложнил правила отбора российских фигуристов на Гран-при. Однако российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи завоевал золото на этом международном турнире в Токио.


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    13 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Эксперт назвал необычное обезболивающее у боевиков ВСУ под Волчанском

    Боевики ВСУ под Волчанском используют водку как анаболик

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие, заблокированные под Волчанском, используют украденную водку вместо отсутствующих обезболивающих препаратов, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что блокированные боевики ВСУ массово страдают инфекционными заболеваниями.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщал о завершении окружения вражеской группировки на северо-востоке Харьковской области. В котле площадью 460 кв. км, охватывающем 27 населенных пунктов, оказалось до 2 тыс. человек. Ликвидация этой группировки позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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    13 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    При ночной атаке на Ростовскую область уничтожено более 60 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске и еще 12 районах области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске, 12 районах области: Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинском», – написал он в Max-канале.

    Слюсарь уточнил, что последствиями на земле в Тацинском районе стало возгорание сухой травы из-за падения обломков дрона.

    «Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение 12 сентября сбили 53 украинских БПЛА на российскими регионами. Здание магазина загорелось в Таганроге после падения обломков беспилотника. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о возникновении очагов возгорания после массированной атаки дронов ВСУ.


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    13 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарубежные гости пленарной сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге поделились личными историями переезда и адаптации и рассказали о привлекательности российского образования, культуры и традиционных семейных ценностей.

    На Международном фестивале молодежи прошла дискуссия о причинах переезда зарубежных специалистов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба мероприятия.

    Участники из разных государств обсудили привлекательность страны для построения карьеры и создания семьи.

    Врач из Танзании Кресенсия Питер Машаури рассказала о работе в Мурманской области.

    «Каково это — жить в Мурманской области, спросите вы. Очень холодные зимы и всегда темно, может быть всего три часа светового дня. Но, несмотря на холодный климат, люди здесь очень теплые, и мы чувствуем это в сердце», – отметила она.

    Итальянский пианист Лоренцо Баньяти подчеркнул теплое отношение местных жителей и обилие возможностей для самореализации.

    Художественный руководитель Музыкального театра Фабио Мастранджело обратил внимание на высокую значимость классической музыки в государстве по сравнению с Италией.

    Блогер Оливье Руа Пеллетье объяснил переезд из Канады желанием растить детей вдали от пропаганды нетрадиционных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    В финальный список участников мероприятия вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Представители 10 государств провели на полях форума совместную форсайт-сессию.

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    13 сентября 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне»: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении

    ВС России: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели сопротивление противника на стратегических рубежах, отразили попытки контратак и узнали, как при попытке выйти из окружения боевики ВСУ подорвались на минах.

    «Северянами» отражена контратака роты «Шквал» 72 омбр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции. При попытке выйти из окружения на минах подорвалась группа украинских боевиков, предположительно из 22 омбр. Выжившие были добиты ударами FPV», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Липцовском направлении штурмовики «Севера» расширяют зону контроля вокруг Гоптовки. Общее продвижение составило до 200 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы оттесняют противника от российской границы, продвижение составило до 500 м.

    В Черниговской области ракетным ударом ВС России уничтожили логистический хаб ВСУ в районе населенного пункта Нежин.

    В Сумском районе штурм-подразделения «Севера» продвигаются в районах Хотени и Кияницы. За сутки продвижение составило до 500 м. В Шосткинском районе артиллерия работала по позициям ВСУ в районе Толстодубово.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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    13 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    На одном из предприятий Нижнекамска возник пожар из-за дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    На одном из предприятий Нижнекамска из-за атаки БПЛА возникло возгорание, сообщили в пресс-службе главы Татарстана, уточнив, что производственный процесс не останавливался.

    «Нижнекамск ранним утром в очередной раз подвергся атаке вражескими БПЛА. В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

    Там добавили, что при атаке дронов на жилой дом пострадали четыре мирных жителя, им оказывается медицинская помощь.

    «Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12. Их состояние под пристальным вниманием врачей», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при массированной атаке дронов на Татарстан 20 августа пострадали люди. В начале августа число госпитализированных после атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 27 человек.

    Силы ПВО в течение 12 сентября сбили 53 украинских БПЛА на российскими регионами.


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    13 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    Кушнер оценил поездки в Москву и Киев как «очень успешные»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев, которые он и его коллега Стив Уиткофф совершили на прошлой неделе, «очень успешными», о чем он сообщил на ежегодной конференции YES в Киеве.

    «Я бы сказал, что она была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги. Я считаю, что в любой сложной проблеме нужно сначала создать определенные рамки, в которых четко определить: во-первых, чего именно мы пытаемся достичь», – приводит его слова украинская «Европейская правда».

    По словам Кушнера, после поездок у США есть «четкое представление не только, что может положить конец» конфликту, но и «привести к длительному и устойчивому миру».

    «Думаю, нам удалось хорошо это сформулировать. Возможность получить актуальную информацию от обеих сторон была чрезвычайно важна. Провести время с россиянами, задать им различные вопросы, попытаться понять, что они видят, как они воспринимают ситуацию, какую гибкость могут проявить. И я думаю, что это привело к появлению новых идей, которые, надеюсь, мы сможем обсудить в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время», – отметил Кушнер.

    Он подчеркнул, ведется работа для организации такой встречи, которую назвал «одной из главных целей».

    «Мы поняли, когда удается собрать обе стороны, это значительно продуктивнее, чем так называемая «челночная дипломатия», если мы хотим в конечном итоге прийти к конкретному результату», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер назвал территориальный вопрос одной из основных проблем в переговорах по Украине. США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа.

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    13 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных и создателей бронемашин с Днем танкиста

    Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

    Белоусов поздравил военных и создателей бронемашин с Днем танкиста
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление с Днем танкиста военнослужащим, ветеранам и работникам оборонных предприятий в честь профессионального праздника.

    Глава военного ведомства пожелал здоровья крепкого, как танковая броня, и выдержки железной, отметив значительный вклад танковых войск в обеспечение безопасности страны.

    «Воины-танкисты вписали много героических страниц в нашу ратную историю, всегда демонстрировали беспримерное мужество, стойкость и взаимовыручку. Эти качества, наряду с профессионализмом и чувством ответственности за судьбу России, позволяют успешно действовать в ходе специальной военной операции», – приводит Max-канал Минобороны слова министра.

    Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ученых, конструкторов и инженеров. По словам руководителя ведомства, благодаря самоотверженному труду работников танкостроительных заводов отечественная бронетехника остается грозным и эффективным оружием на поле боя.

    В завершение обращения Белоусов пожелал современным экипажам приумножать славные традиции предшественников. Также прозвучали пожелания неустанно совершенствовать ратное мастерство и надежно стоять на страже суверенитета государства.

    В Советском Союзе Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года постановил праздновать Всесоюзный день танкистов 14 сентября, в честь которого в крупных городах страны звучали 20 артиллеристских залпов.

    Дату праздника несколько раз меняли, пока 31 мая 2006 года указ президента России Владимира Путина не закрепил День танкиста за вторым воскресеньем сентября.

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    13 сентября 2026, 06:06 • Новости дня
    Врач рассказала о пользе детских садов для иммунитета детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Первоклассники с опытом посещения дошкольных учреждений переносят респираторные инфекции почти в два раза реже детей, которые воспитывались в домашних условиях, заявила ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Мария Милехина.

    «Отчетливо прослеживается важный медицинский паттерн: первоклассники, которые ранее регулярно посещали детские дошкольные учреждения, болеют в школе в полтора-два раза реже своих «домашних» сверстников», – рассказала она ТАСС.

    Милехина пояснила, что в детском саду ребенок сталкивается с сотнями антигенных вариантов вирусов, выработав к ним защитные антитела. Дети, не ходившие в сад, проходят этот неизбежный этап иммунологического «обучения» только в школе, за партой, поэтому их восприимчивость к инфекциям в первые учебные месяцы максимальна.

    Врач уточнила, что более 95% респираторных заболеваний у детей имеют вирусное происхождение.

    При заражении ОРВИ она посоветовала регулярно проветривать помещение и поддерживать температуру на уровне 18-22 градусов при влажности до 60%. Горячий воздух от батарей пересушивает слизистые оболочки, лишая организм естественной защиты, подчеркнула медик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педиатр рассказала о необходимых прививках перед детским садом. Врач назвал самые опасные для школьников инфекции. Онищенко предложил ввести в школах утренний фильтр для профилактики болезней.


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