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Оленеводы и полярники Якутии досрочно проголосовали на выборах
Работники полярных станций, промысловики, оленеводы и другие категории избирателей принимают участие в досрочном голосовании на выборах в Якутии, свои голоса уже отдали почти 2,2 тыс. человек, сообщили в республиканском избиркоме.
Почти 2,2 тыс. жителей отдаленных территорий Якутии уже приняли участие в досрочном голосовании, передает РИА «Новости». В республиканском избиркоме уточнили, что процесс начался 30 августа и продлится до 17 сентября.
«В рамках досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях, по данным на вчерашний день, проголосовали 2194 избирателя», – сообщили в ведомстве.
Свое избирательное право реализуют оленеводы, рыбаки, вахтовики, метеорологи и другие работники, ведущие кочевой или сезонный образ жизни. Для организации процесса используются вертолеты, вездеходы, лодки, а также оленьи и лошадиные упряжки.
Авиакомпания «Полярные авиалинии» уже выполнила большинство спецрейсов на вертолетах Ми-8. Члены избирательных комиссий успешно добрались до труднодоступных общин и предприятий в Эвено-Бытантайском, Томпонском и других районах республики.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в труднодоступных населенных пунктах в конце августа. На Сахалине и Курильских островах свои бюллетени заполнили вахтовики и военнослужащие. Во время президентских выборов 2024 года в аналогичной процедуре участвовали тысячи якутских оленеводов.