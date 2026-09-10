Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов
Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов ушел из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.
Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов ушел из жизни на 83-м году после тяжелой и продолжительной болезни.
«Сегодня рано утром после тяжелой и продолжительной болезни скончался почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Леонидович Богданов. Для нас это тяжелейшая утрата», – сообщил РИА «Новости» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Соловьев добавил, что Богданов руководил организацией почти 25 лет, сумев сохранить ее в самые сложные времена и оставив о себе светлую память. Журналистский путь Богданова начался в 1960 году с должности корреспондента на радио в Архангельске.
В 1969-1986 годах он трудился в изданиях «Магаданская правда» и «Советская Россия». Затем Богданов перешел на работу в Госкомиздат СССР, где возглавлял Главное управление пропаганды и входил в коллегию министерства. С 1989 по 1991 год он занимал пост генерального директора Дирекции программ Центрального телевидения. Союз журналистов России Богданов возглавлял с 1992 по 2017 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября скончался заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.
В июле после продолжительной болезни ушел из жизни известный журналист Сергей Шолохов. А в мае умер советский и российский телеведущий Владимир Молчанов.