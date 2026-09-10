Дмитриев заподозрил Financial Times в фейках для срыва переговоров

Tекст: Катерина Туманова

«Почему FT публикует ложь и фейковые новости, чтобы сорвать диалог США и России и попытаться подорвать позиции Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера? Может быть, потому, что выгодоприобретатели от войны из Великобритании и ЕСв панике из-за диалога и сотрудничества США и России?» – написал он в социальной сети X.

Дмитриев сделал репост комментария заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которая заявила, что администрация США не отказывалась от комментариев по теме, как указала газета. FT, по ее словам, выпустила материал до истечения установленного для ответа срока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times допустила изменение состава американских переговорщиков по Украине. Белый дом опроверг сообщения газеты о смене переговорщиков. США ранее сообщали о намерении добиться завершения украинского конфликта до зимы.



