Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.2 комментария
Дмитриев уличил Financial Times в публикации фейков для срыва переговоров
Дмитриев заподозрил Financial Times в фейках для срыва переговоров
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев уличил газету Financial Times в распространении фейков ради срыва диалога между Россией и США.
«Почему FT публикует ложь и фейковые новости, чтобы сорвать диалог США и России и попытаться подорвать позиции Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера? Может быть, потому, что выгодоприобретатели от войны из Великобритании и ЕСв панике из-за диалога и сотрудничества США и России?» – написал он в социальной сети X.
Дмитриев сделал репост комментария заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которая заявила, что администрация США не отказывалась от комментариев по теме, как указала газета. FT, по ее словам, выпустила материал до истечения установленного для ответа срока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times допустила изменение состава американских переговорщиков по Украине. Белый дом опроверг сообщения газеты о смене переговорщиков. США ранее сообщали о намерении добиться завершения украинского конфликта до зимы.