Эксперт разъяснил, почему золотые крышки для заготовок лучше цветных

Эксперт Туманов различие золотых и цветных крышек для заготовок

Tекст: Татьяна Косолапова

«Если брать металлические крышки, то практически любые из них имеют единый стандарт, они не ржавеют, потому что покрыты специальным составом и лаком. Поэтому цвет здесь совершенно не важен, и я не встречал людей, которые выбирают крышку именно по цвету, особенно среди тех, кто закрывает банки постоянно. Гораздо важнее обращать внимание на резиновую прокладку, чтобы она была свежая и не пересохшая. Крышки нередко подолгу лежат на складе и в магазине, и за это время резинка может пересохнуть. Такая прокладка либо даст течь, либо сорвется уже после того, как вы закрыли банку», – говорит Туманов.



Сегодня в магазинах встречаются два основных типа крышек, напоминает он. Винтовые крышки, которые еще называют твист-офф, закручиваются по резьбе, поэтому для них нужны банки с резьбовой горловиной. Их главный плюс, замечает эксперт, что одну крышку можно использовать несколько сезонов подряд. Минусы тоже есть – со временем металл и резьба изнашиваются, появляется ржавчина, крышка перестает плотно садиться.

Особого риска у винтовых крышек нет, говорит эксперт. По его словам, главное неудобство винтовых крышек в том, что их не всегда просто вскрыть. Из-за перепада давления крышка прикипает и притягивается к банке, и открутить ее бывает по-настоящему тяжело. Существуют даже специальные машинки, которые захватывают крышку и откручивают ее рычагом. Если же поддевать винтовую крышку ключом или ножом, она деформируется и перестает быть многоразовой.

«Представьте, что вы оказались в гостях или в походе, где под рукой нет ни машинки, ни подходящего инструмента. С винтовой крышкой вы будете долго мучиться, пытаясь ее открутить, потому что она намертво прикипела к банке. А обычную накидную крышку в такой ситуации можно поддеть и открыть любой отверткой. Поэтому у каждого вида крышек есть свои сторонники, но окончательного победителя в этом споре так и нет. Главное всегда одно: чтобы прокладка была свежая, а закатка выполнена по правилам», – пояснил Туманов.

Классические накидные крышки, известные как СКО (расшифровывается – Стеклянная Консервная Обкатная), представляют собой обычную жестяную крышку, которую закатывают машинкой на банку с гладкой горловиной. Они обеспечивают максимальную герметичность и надежность при длительном хранении, а также имеют достаточно низкую цену.

«Накатные крышки требуют закаточного ключа и определенного навыка, ведь резину можно недокатать или, наоборот, пережать. Однако, в отличие от винтовых, они обеспечивают более долгую сохранность закаточного продукта. Тем не менее, выбирать крышку на десятилетия не имеет смысла, ведь заготовки закрывают примерно на полгода. За это время практически любая крышка прекрасно сохранит содержимое, если сама закатка сделана правильно. Да и использование таких крышек скорее дело привычки, поэтому они до сих пор не исчезли», – считает собеседник.

Отдельный вопрос – это цвет крышек, хотя на деле важен не сам цвет, а внутреннее покрытие, продолжает собеседник. Золотистые крышки, как правило, изнутри покрыты пищевым лаком, устойчивым к кислотам и соли, поэтому их берут под агрессивные заготовки, маринованные огурцы и помидоры, соленья и кислые компоты, все, что идет с уксусом и рассолом. Лак не дает металлу окисляться и не добавляет металлический привкус в продукт.

С цветными крышками ситуация сложнее. Если они лакированные внутри, то от золотых ничем не отличаются, говорит эксперт. А нелакированные годятся только под нейтральные заготовки вроде варенья с большим количеством сахара, потому что от кислоты и соли непокрытый металл будет ржаветь.

Ранее Туманов объяснил причину взрыва домашних закруток. По его словам, чаще всего это происходит из-за несоблюдения технологии и неправильной стерилизации банок и крышек, и в первую очередь с этим сталкиваются начинающие хозяйки. При закатывании банок важно строго соблюдать рецептуру, использовать консерванты, такие как соль, сахар и уксус, и обязательно переворачивать банки после закупорки.