Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Эксперт объяснил способы распознавания мошеннических звонков с дипфейками
Эксперт Кашенков: Главным признаком мошенничества следует считать поведение
Распознать качественный дипфейк только по изображению или голосу становится практически невозможно. Поэтому главным признаком мошенничества следует считать поведение собеседника: просьбу срочно перевести деньги, сообщить код из СМС или сохранить разговор в тайне, рассказал эксперт по цифровой гигиене компании «Киберпротект» Роман Кашенков.
Главным признаком мошенничества с использованием дипфейков следует считать поведение собеседника, передает Газета.RU.
Эксперт по цифровой гигиене компании «Киберпротект» Роман Кашенков рассказал, что просьбы срочно перевести деньги, сообщить код из СМС или сохранить разговор в тайне выдают злоумышленников.
«Простую подделку могут выдать неестественный взгляд и моргание, несовпадение движения губ с речью, слишком гладкая кожа или разница в освещении лица и фона. Синтезированный голос иногда звучит монотонно и механически», – отметил Кашенков. Однако современные технологии позволяют устранять эти дефекты.
Мошенники заранее собирают сведения о жертве, поэтому знание личных подробностей не доказывает подлинность звонящего. Единственно верная реакция – прервать разговор и связаться с человеком через другой канал связи. Также можно задать контрольный вопрос или использовать кодовое слово.
В случае подтверждения обмана необходимо сохранить запись звонка, переписку и файлы для обращения в банк и полицию. Эксперт также рекомендовал ограничить доступ посторонних к личным медиафайлам в социальных сетях.
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