Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
Кадры приземления американского военного самолета во Внуково появились в Сети
Кадры прибытия военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в Москву распространились в интернете.
Кадры прибытия борта военно-воздушных сил Соединенных Штатов в российскую столицу распространились в интернете, передает «Газета.Ru».
Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 совершил посадку 25 августа.
Предполагаемой целью визита американского воздушного судна называется предстоящий обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.
Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.