Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации
Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».
Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.
Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.
Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.
Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.
В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.