Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

ФСБ предотвратила диверсию против военнослужащего Черноморского флота

Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории Крыма задержан гражданин России 2003 года рождения, которого подозревают в государственной измене, передает РИА «Новости».

По данным ФСБ, он передавал Службе безопасности Украины сведения об объектах Вооруженных сил России и уточнял адреса военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма.

«Установлено, что житель города Евпатории с помощью мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию передал представителю иностранной спецслужбы фото- и видеоматериалы, содержащие сведения о местах дислокации в регионе объектов Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации спецслужбы, задержанный за вознаграждение проводил доразведку адресов проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей республики, а также собирал в открытых телекоммуникационных сетях сведения о сотрудниках российских правоохранительных органов. В ФСБ отметили, что он осознавал возможный ущерб государственной безопасности, и его деятельность была пресечена.

При дальнейшем расследовании, как сообщили в ЦОС ФСБ России, выяснилось, что в ходе выполнения первых заданий ему предлагали ликвидировать военнослужащего Черноморского флота, заложив взрывное устройство под его автомобиль, который нужно было заминировать зарядом из заранее подготовленного схрона. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК России о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Севастополя по заданию украинских спецслужб ФСБ задержала во время подготовки тайников со взрывчаткой и сбора сведений о российских военных объектах.

Жительницу Севастополя суд приговорил к 16 годам колонии за передачу украинской разведке данных о дислокации кораблей Черноморского флота.

В июне силовики в Крыму задержали севастополца по подозрению в государственной измене за передачу украинским спецслужбам сведений о российских военных и слежку за автомобилями членов их семей.