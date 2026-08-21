Буданов оказался фигурантом коррупционного дела «Форрест Гамп» на Украине

Tекст: Вера Басилая

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказался вовлечен в расследование дела своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, передает РИА «Новости».

Мудрая была уволена после того, как антикоррупционные органы заподозрили ее в причастности к преступной группе чиновников.

«По данным «Украинской правды», в тексте подозрения Мудрой есть упоминания о Буданове», – говорится в публикации украинского издания. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины ранее заявила о проведении спецоперации против группировки, действовавшей при участии депутатов Рады и сотрудников офиса Зеленского.

По версии следствия, к схеме отмывания средств также было привлечено руководство украинского «Сенс банка».

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров участников преступной группировки «Форрест Гамп» с участием Ирины Мудрой.

На этих аудиозаписях чиновница тайно обсуждала способы внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Позже правоохранительные органы задержали уволенную с должности госслужащую.