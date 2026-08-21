Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Буданов оказался фигурантом коррупционного дела «Форрест Гамп» на Украине
Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) фигурирует в уголовном деле об отмывании денег «Форрест Гамп» своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, связанном с деятельностью преступной организации.
Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказался вовлечен в расследование дела своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, передает РИА «Новости».
Мудрая была уволена после того, как антикоррупционные органы заподозрили ее в причастности к преступной группе чиновников.
«По данным «Украинской правды», в тексте подозрения Мудрой есть упоминания о Буданове», – говорится в публикации украинского издания. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины ранее заявила о проведении спецоперации против группировки, действовавшей при участии депутатов Рады и сотрудников офиса Зеленского.
По версии следствия, к схеме отмывания средств также было привлечено руководство украинского «Сенс банка».
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров участников преступной группировки «Форрест Гамп» с участием Ирины Мудрой.
На этих аудиозаписях чиновница тайно обсуждала способы внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Позже правоохранительные органы задержали уволенную с должности госслужащую.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ