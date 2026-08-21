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    Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще – традиция, восходящая к первым веками христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 10:55 • Новости дня

    NBC: Руководство ВМС США обсуждает переименование авианосца в честь Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Строящийся авианесущий крейсер флота США может получить имя Дональда Трампа, что отменит прежнее решение увековечить память темнокожего героя Второй мировой войны.

    Разговоры о смене названия ведутся уже несколько месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC.

    Строящийся корабль относится к новейшему классу авианосцев типа «Джеральд Форд», который во время первого дальнего похода столкнулся с рядом технических проблем, включая поломки туалетов и крупный пожар.

    Во время первого президентского срока Трампа четвертый авианосец этой серии решили назвать «Дорис Миллер» в честь темнокожего матроса, отличившегося при отражении налета на Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Миллер встал за пулемет, хотя не был обучен обращению с ним, сбил не менее одного японского самолета и помог раненым добраться до укрытия. Он стал первым темнокожим матросом, удостоенным Военно-морского креста – второй по значимости награды ВМС США, которую ему лично вручил адмирал Честер Нимиц.

    По данным источников NBC, Миллера хотят посмертно наградить орденом Почета. Обладателей этой награды обычно увековечивают в названиях эсминцев, тогда как авианосцы традиционно называют в честь президентов.

    Окончательное решение о переименовании корабля будут принимать министр обороны Пит Хегсет и исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као, хотя формально полномочия по названию кораблей относятся к министру ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четвертый авианосец класса «Джеральд Форд» изначально планировали назвать USS Doris Miller, позднее Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт именно на этом корабле.

    Глава Булого дома уже добился, что его имя получил целый класс кораблей, в итоге ВМС США решили закупить 15 линкоров класса Trump к 2055 году.

    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    20 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»

    Зеленский пожаловался на серьезный дефицит средств для ВСУ

    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о серьезной нехватке финансовых средств для ВСУ, назвав эту проблему главным вызовом для страны.

    Зеленский пожаловался на то, что конфликт требует все больше ресурсов, а «подорожание войны» стало главным вызовом для Украины, передает ТАСС.

    «Вы все знаете детали по одному из самых больших вызовов, который у нас уже есть. Это средства. Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны. И нужно найти необходимый ресурс. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», – сказал Зеленский.

    Заявление прозвучало во время представления нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Соответствующая видеозапись была размещена в Telegram-канале Зеленского.

    Он также поручил новому главе оборонного ведомства провести аудит всех договоренностей с западными партнерами. Кроме того, Зеленский назвал ключевым приоритетом в преддверии зимы обеспечение противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты Верховной рады утвердили Евгения Хмару на пост министра обороны Украины.

    Неделей ранее украинский лидер заявил об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны. Между тем еще весной западные чиновники предрекали скорый дефицит средств для финансирования ВСУ.

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    20 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки на портовую инфраструктуру Одесской области Украины ликвидированы морские транспортные суда, перевозившие вооружение и топливо для нужд украинской армии, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжает наносить удары по объектам на Украине, задействованным в военных целях. В порту Черноморска беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза, сообщает Минобороны.

    На борту пораженных судов находились боеприпасы и различное военное имущество. Кроме того, точным ударом уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в том же порту Черноморска.

    В этот же день российские войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Неделей ранее Вооруженные силы России уничтожили крупный склад с вооружением в порту Южный.

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    20 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области

    Новейший самолет радиоэлектронной борьбы США заметили у границ Калининграда

    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области
    @ Public Domain

    Tекст: Мария Иванова

    Редкий американский спецборт EA-37B впервые приблизился к российскому эксклаву, почти два часа курсируя в небе над Польшей в рамках масштабной разведывательной операции.

    Воздушное судно действовало в составе крупной авиагруппировки НАТО, передает издание TWZ.

    «18 августа альянс развернул над Балтийским морем специализированный комплекс разведки. Операция включала редкий самолет EA-37B Compass Call II, переброшенный из Греции в Польшу», – заявил польский военный чиновник.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл пояснил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо оборонительный характер и контролируется американской стороной. В маневрах также участвовали истребители США и Норвегии, польские сухопутные войска и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

    Появление EA-37B у границ российского анклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Полеты западной авиации проходят на фоне сообщений газеты The Wall Street Journal о возможных проверках готовности альянса. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полет над акваторией Рижского залива.

    В начале июля разведывательный борт Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил несколько кругов у границ Калининградской области.

    В мае к рубежам этого российского региона подошли сразу три самолета-разведчика Североатлантического альянса.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО

    Российские силовики сообщили об уничтожении 20 бразильских наемников ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные уничтожили 20 граждан Бразилии, воевавших на стороне украинской армии на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

    Российские силовые структуры подтвердили ТАСС ликвидацию 20 бразильских наемников Вооруженных сил Украины на разных участках фронта в зоне спецоперации.

    «Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта», – сообщил собеседник агентства.

    По данным источника, большая часть уничтоженных боевиков была завербована через социальные сети. После установления контакта они прибывали в Колумбию, где подписывали контракты на службу в украинских вооруженных силах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной группа латиноамериканских наемников самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.

    В марте российские военнослужащие уничтожили трех бразильских боевиков на рубцовском направлении. Между тем, офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу оценил общие потери своих соотечественников в рядах ВСУ в 60–70 человек.

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    20 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Российские силовики допустили наличие у ВСУ запаса ракет для Patriot

    ВСУ могут сохранять скрытый запас ракет для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов для зенитных комплексов Patriot, однако сохраняет небольшой резерв для поражения стратегически важных целей, рассказали в российских силовых структурах.

    «Честно говоря, у ВСУ все достаточно плохо с ракетами для Patriot. Они же ожидали, что Трамп им их даст. А ближневосточный кризис показал американцам, что, оказывается, это вещь достаточно дорогая и им самим нужно. Я думаю, что у них все-таки запасы есть, ну, наверное, берегут на какие-то суперстратегические цели», – заявил источник ТАСС.

    Ситуация усугубляется глобальным дефицитом ракет-перехватчиков. США производят не более 700 единиц в год, и аналогичное количество уже было израсходовано американскими военными на Ближнем Востоке для отражения атак Ирана.

    «В общем, положение действительно плохое, но, скорее всего, ракеты они придерживают для жирненьких целей, я бы так сказал», –  добавил информатор.

    Он уточнил, что состояние украинской авиации оценивается как критическое. Парк боевых самолетов, насчитывавший около 250 машин до начала спецоперации, практически исчерпан.

    «В последнее время [ВС РФ] сбивают Су-27, МиГ-29. Поэтому, получается, что раздали все вот эти наши бывшие страны [Варшавского договора], кому мы в свое время поставляли», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков.

    Владимир Зеленский попросил у президента США экстренный зимний пакет из 300 таких снарядов.

    Экс-глава Минобороны Польши Блащак исключил передачу ракет Patriot на Украину.

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    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

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