NBC: Руководство ВМС США обсуждает переименование авианосца в честь Трампа

Tекст: Мария Иванова

Разговоры о смене названия ведутся уже несколько месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC.

Строящийся корабль относится к новейшему классу авианосцев типа «Джеральд Форд», который во время первого дальнего похода столкнулся с рядом технических проблем, включая поломки туалетов и крупный пожар.

Во время первого президентского срока Трампа четвертый авианосец этой серии решили назвать «Дорис Миллер» в честь темнокожего матроса, отличившегося при отражении налета на Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Миллер встал за пулемет, хотя не был обучен обращению с ним, сбил не менее одного японского самолета и помог раненым добраться до укрытия. Он стал первым темнокожим матросом, удостоенным Военно-морского креста – второй по значимости награды ВМС США, которую ему лично вручил адмирал Честер Нимиц.

По данным источников NBC, Миллера хотят посмертно наградить орденом Почета. Обладателей этой награды обычно увековечивают в названиях эсминцев, тогда как авианосцы традиционно называют в честь президентов.

Окончательное решение о переименовании корабля будут принимать министр обороны Пит Хегсет и исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као, хотя формально полномочия по названию кораблей относятся к министру ВМС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четвертый авианосец класса «Джеральд Форд» изначально планировали назвать USS Doris Miller, позднее Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт именно на этом корабле.

Глава Булого дома уже добился, что его имя получил целый класс кораблей, в итоге ВМС США решили закупить 15 линкоров класса Trump к 2055 году.